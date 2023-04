Alle 20.45 al 'Maradona' si gioca il big match, primo dei tre round ad aprile tra campionato e Champions. Privo dell'infortunato Osimhen, Spalletti punta su Simeone decisivo all'andata. Politano e Mario Rui in vantaggio nei rispettivi ballottaggi. Pioli torna alla difesa a quattro: c'è Kjaer al posto di Kalulu, riecco anche Calabria. Sulla trequarti chance dall'inizio per Krunic (e non Saelemaekers)

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A