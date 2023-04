Lo ha convocato Mancini in Nazionale, dove Verratti non ha avuto dubbi: "Mi piace molto, chi conosce il calcio lo nota". E Simone Pafundi, classe 2006 dell'Udinese, ha messo in mostra le sue doti da subentrato contro il Bologna. Al minuto 78 il mancino bianconero triangola al limite con Lovric e Nestorovski, doppio scambio in velocità che sfuma per l'imprecisione nell'ultimo passaggio di ritorno. Ma la qualità c'è…

