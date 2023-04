Dove vedere Roma-Sampdoria in tv

I numeri di Roma e Sampdoria

Sono 129 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 53 le vittorie della Roma, 36 i pareggi e 40 le gare vinte dalla Sampdoria. La Roma ha vinto con il punteggio di 1-0 le ultime due sfide di campionato contro la Sampdoria e non trova almeno tre successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 2006 e il 2009 (cinque in quel caso, gli ultimi quattro senza subire gol). La Samp ha pareggiato nell’ultima trasferta contro la Roma in Serie A e non ottiene due risultati positivi di fila all’Olimpico contro i giallorossi in campionato dal 2006 (due pareggi ottenuti sotto la guida di Walter Novellino). Mourinho sta viaggiando ad una media punti di 1.69 in campionato nella sua attuale gestione alla Roma, la peggiore per un allenatore rimasto più di una stagione intera di Serie A alla guida dei giallorossi da quella di Zdenek Zeman (1.66) tra il 1997 e il 1999. La prossima sarà la 100^ gara in Serie A per Chris Smalling, tutte con la maglia della Roma: da quando il classe ‘89 gioca nel torneo (2019/20) solo Koray Günter (101) conta più tiri degli avversari respinti dell’inglese (98), ma l’attuale difensore della Sampdoria ha giocato sei gare in più del centrale giallorosso (105 vs 99).