Allo stadio Olimpico finisce 3-0 la sfida tra Roma e Sampdoria. Lo sblocca Wijnaldum, il migliore in campo: nella Roma bene Smalling, non Abraham. Il migliore della Samp è Ravaglia. unico sufficiente tra i titolari insieme ad Augello e Rincon. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile