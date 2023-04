Dove vedere Spezia-Salernitana in tv

I numeri di Spezia e Salernitana

Spezia e Salernitana si sono affrontate solo tre volte in Serie A: bilancio in equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio; mentre sono stati 18 i precedenti tra le due squadre in Serie B (nove vittorie liguri, sette campane e due soli pareggi). L’unica vittoria dello Spezia nei tre precedenti contro la Salernitana in Serie A è arrivata proprio nell’unica sfida disputata al Picco (2-1 con gol di Simy, Strelec e Kovalenko, il 16 ottobre 2021); includendo anche la Serie B, i liguri hanno raccolto cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei sfide casalinghe di campionato contro i granata. E' la sfida tra la formazione che ha effettuato meno tiri in Serie A da inizio 2023 (la Salernitana, 110) e la terz’ultima in questa graduatoria statistica nell’anno solare in corso (lo Spezia, 124) - dietro ai granata appunto e alla Sampdoria (122). La curiosità: Spezia e Salernitana sono le uniche due squadre dell’attuale seconda metà della classifica in Serie A che vantano due giocatori in doppia cifra di marcature: Boulaye Dia (10 reti) e M’Bala Nzola (12 reti, ma squalificato per questo match). Entrambi sono africani, come del resto Lookman e Osimhen: la Serie A è infatti l’unico attuale torneo tra i maggiori cinque campionati europei ad avere almeno quattro giocatori africani in doppia cifra di gol.