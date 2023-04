L'attacco della Roma è scarico, così Mourinho deve cercare i gol per la qualificazione alla Champions in altri reparti. E Wijnaldum sta rispondendo presente: dopo il lungo infortunio, contro la Sampdoria è stato il grande protagonista segnando la sua seconda rete in campionato e conquistandosi il rigore trasformato da Dybala. La Roma lo ha voluto per questo e Mou non lo ha mai messo in discussione: è lui l'uomo in più dei giallorossi

