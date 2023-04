I cori contro Stankovic durante Roma-Sampdoria sono costati 8.000 euro di multa al club giallorosso. Come scritto dal giudice sportivo, si tratta di una sanzione attenuata visto che il coro non si è ripetuto dopo l'intervento di José Mourinho che aveva chiesto ai propri tifosi di smetterla

I cori nei confronti di Dejan Stankovic sono costati alla Roma 8.000 euro di multa. Il club giallorosso, infatti, è stato sanzionato con un'ammenda di tale importo per gli insulti rivolti all'allenatore della Sampdoria durante il match di sabato scorso. Una sanzione attenuata, però, grazie a... José Mourinho. Come scritto dal giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, la pena è ridotta perché "il coro non si è ripetuto dopo l'intervento fattivo dell'allenatore".