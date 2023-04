La sfida del Via del Mare tra Lecce e Napoli ha visto gli ospiti trionfare grazie a un'autorete arrivata al 64'. Ma chi è stato l'autore dell'autogol decisivo? Gallo o Falcone? La Lega Serie A l'ha assegnata al difensore.

La dinamica dell'autogol

Il Napoli ha realizzato il 2-1 pochi minuti dopo aver incassato il gol del pari. A produrre il cross è stato Mario Rui, a centro area nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivare puntuale all'appuntamento col pallone, ma per sua fortuna Gallo e Falcone in coppia hanno commesso l'errore costato la sconfitta ai salentini. A colpire la palla è stato inizialmente il difensore con il ginocchio, trasformandolo in una sorta di retropassaggio per il portiere che, tuttavia, nel tentativo di bloccarla ha visto la sfera scivolargli tra le mani e finire nella propria porta, prima ancora che Di Lorenzo potesse ribatterla in rete e trovare la doppietta. Un'ingenuità che ha deciso la vittoria n° 24 del Napoli in questo campionato.