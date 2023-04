Le parole dell'allenatore rossonero dopo il pareggio interno contro l'Empoli: "C'è rimpianto soprattutto per il primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto tutto per vincere ma la palla non voleva entrare. Dispiaciuto per il risultato, non per la prestazione: stiamo tornando ai nostri livelli. Rebic e Origi male? Avessero segnato il giudizio sarebbe stato diverso". Ora il Napoli in Champions: "In campionato noi avevamo più motivazioni, ma mercoledì sarà una partita diversa" MILAN-EMPOLI 0-0: HIGHLIGHTS Condividi

Tante occasioni, ma nessun gol e dunque una grande occasione sprecata per uno scatto nella corsa Champions. Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro l'Empoli e per Stefano Pioli non può che esserci rammarico: "Non è il risultato che volevamo - ha detto l'allenatore rossonero a Sky Sport - e credo che il rimpianto si può avere soprattutto per il primo tempo. Abbiamo giocato con grande intensità, non concedendo nulla a un avversario che di solito crea molto e nella ripresa abbiamo fatto di tutto per vincere, ma la palla non voleva entrare. È un peccato, ma io vedo la squadra in salute. Il risultato è negativo, non lo è la prestazione. Era da tanto che non giocavamo con questa energia, con questa intensità e con questa compattezza, ma io sono chiaramente dispiaciuto: parliamoci chiaro, siamo il Milan e siamo reduci da una grande vittoria con il Napoli. In ogni caso, lo dico da allenatore della mia squadra e la conosco molto bene, secondo me stiamo tornando ai nostri livelli. Poi possiamo fare ancora meglio, ma il nostro gioco sta migliorando, questo è sicuro".

"Rebic e Origi? Se avessero segnato giudizio diverso. De Ketelaere..." Con Leao e Giroud inizialmente in panchina, Rebic e Origi dall'inizio non hanno dato le stesse garanzie: "È chiaro che dagli attaccanti ci si aspetta i gol, ma le occasioni le abbiamo create. La squadra ha fatto una buona partita - ha proseguito Pioli -, ma quando non arriva la vittoria è chiaro che qualcosina è mancato. In ogni caso il giudizio sarebbe stato diverso se Rebic avesse fatto gol nel primo tempo o se Origi avesse avuto più fortuna nell'occasione in cui non ha colpito di tacco". Nonostante l'ampio turnover, De Ketelaere è entrato solo nel finale: "Lui fa tutto in allenamento per convincermi - ha spiegato l'allenatore rossonero -, ma non volevo cambiare troppo. Charles è pronto per dare il suo contributo e lo darà. In allenamento lavora come e quanto i suoi compagni, con qualità e intensità, si farà trovare pronto quando sarà chiamato, ma è maturo e sa che può superare le difficoltà lavorando così. Poi le mie scelte sono per vincere le partite".

"Col Napoli non sarà come in campionato" In chiusura inevitabile un pensiero sui quarti di Champions contro il Napoli dopo l'incredibile 4-0 del Maradona nello scorso turno di campionato: "Io non ho fatto nessuna genialata - ha detto Pioli riferendosi a quella partita -, ho solo messo in campo una squadra equilibrata che ha interpretato bene partita. Quello che dirò domani ai ragazzi è che a Napoli abbiamo sfruttato una cosa, cioè che avevamo più bisogno di loro: quando ci sono queste motivazioni le cose cambiano. Mercoledì non succederà lo stesso, entrambe le squadre giocheranno con grande energia e mi aspetto un Napoli forte, come è stato forte quello di domenica scorsa. Noi abbiamo segnato alla prima vera occasione e la partita è cambiata, si sono aperti degli spazi e noi quando abbiamo spazi siamo forti. Poi, come ho già detto, noi avevamo più bisogno di loro e lo abbiamo dimostrato, ma mercoledì mi aspetto una gara completamente diversa. Analizzeremo bene quella partita, le situazioni cambiano e potremmo anche cambiare qualcosa, vedremo. Dovremo essere compatti, attenti e determinati. E lo saremo, perché è partita di una tale importanza... E poi giochiamo a San Siro, in Champions è una cosa fantastica. Il Napoli è forte, solo loro, Benfica e Beyern Monaco, tra quelle ancora in corsa in Champions, sono prime in campionato: vuol dire che le altre, per spendere tanto in Champions, hanno lasciato qualcosa in campionato".