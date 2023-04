636 minuti senza gol, dentro il momento Vlahovic

Sta segnando in media un gol ogni due partite e mezzo. Lo scorso anno, nei suoi ultimi sei mesi alla Fiorentina, segnava (quasi) ad ogni match. Il valore degli Expected Goals (8.16) e il numero dei gol (8) sono in linea, ma il tema è la creazione delle occasioni: "Nel primo tempo lo abbiamo aiutato poco" ha detto Landucci dopo il match LAZIO-JUVENTUS 2-1: GLI HIGHLIGHTS Condividi

636 minuti. Sono quelli passati tra l'ultimo gol in campionato - era il 47' di Salernitana-Juve, giorno di una doppietta - e i 63 dell'Olimpico. Terminati con una occasione da gol, di testa, su un cross dalla sinistra. Alto. Vlahovic non ha segnato, lui che ci aveva messo solo 13 minuti a trovare il primo gol con la maglia della Juve (Juve-Verona del febbraio 2022) e appena 33, ma di secondi, per la prima firma in Champions (quella contro il Villarreal). Quei minuti che ora, al contrario, diventano i numeri di un momento negativo. Dei periodi neri che capitano agli attaccanti. I numeri, appunto: Dusan ha segnato 11 gol in 31 partite, uno ogni 215 minuti. Di fatto, un gol ogni due partite e mezzo. Il confronto con lo scorso anno è netto: 29 in 45 tra Juve e Fiorentina, una rete ogni 127 minuti, una ogni partita e mezzo.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Le pagelle di Lazio-Juventus 2-1 Finisce 2-1 tra Lazio e Juventus. Il migliore è Milinkovic, autore del primo gol, ma molto bene anche Zaccagni, che ha realizzato il secondo, e Luis Alberto, autore dell'assist. Nella Juve delude ancora Vlahovic. Male Kostic e Locatelli. Tutti i voti del telecronista della partita per Sky Sport: le pagelle di Maurizio Compagnoni LAZIO PROVEDEL voto 6,5 MARUSIC voto 6,5 CASALE voto 6

Solo due gol in A nel 2023 Più nel dettaglio, i suoi gol erano stati 9 in 21 nella seconda metà di stagione da bianconero (uno ogni 128'), ma soprattutto 20 gol in 24 partite nella prima parte del 2021-22 in viola. Quasi una rete a partita. E che avevano convinto la Juve a puntare su di lui. Con un inizio promettente, nei sei mesi finali della scorsa stagione e anche in quella attuale: dopo 6 gol nelle prime 10 giornate Vlahovic, nel 2023, ha segnato solo due volte in A. Più due centri in coppa.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A Il calendario della corsa alla Champions League Il Napoli vince a Lecce e fa un passo avanti verso lo scudetto e la qualificazione in Champions League. Alle sue spalle, però, la lotta si fa sempre più viva dopo l'ennesimo passo falso di Milan e Inter, fermate sul pari da Empoli e Salernitana. Quale è la situazione attuale per le coppe europee 2023-2024? Ecco risultati e calendario delle maggiori pretendenti all'Europa LOTTA SALVEZZA: IL CALENDARIO LA 29^ GIORNATA Salernitana- Inter 1-1

1-1 Lecce- Napoli 1-2

1-2 Milan -Empoli 0-0

-Empoli 0-0 Atalanta -Bologna 0-2

-Bologna 0-2 Torino- Roma 0-1

0-1 Lazio-Juventus 2-1 REGOLE ORDINAMENTO CLASSIFICA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI



Per il campionato 2022/23, in caso di arrivo a pari punti, si terrà conto della classifica avulsa, cioè dei punti fatti negli scontri diretti, (tranne lo scudetto che andrebbe assegnato con uno spareggio). Si considereranno quindi nell'ordine: Punti fatti negli scontri diretti fra tutte le squadre arrivate a pari

fra tutte le squadre arrivate a pari In caso di ulteriore parità, la differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale nell’intero campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità)

nell’intero campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità) Sorteggio I PIAZZAMENTI EUROPEI 1° posto - gironi Champions

2° posto - gironi Champions

3° posto - gironi Champions

4° posto - gironi Champions

5° posto - gironi Europa League

6° posto - gironi Europa League

7° posto - spareggi Conference League LA VARIABILE COPPA ITALIA - Tecnicamente, la vincitrice della Coppa Italia accederebbe di diritto all'Europa League insieme alla quinta (e la sesta in Conference), altrimenti si scala di una posizione in campionato. Bisognerà, dunque, attendere l'esito finale del torneo (le due semifinali sono Inter-Juve e Fiorentina-Cremonese) - Tecnicamente, la vincitrice della Coppa Italia accederebbe di diritto all'Europa League insieme alla quinta (e la sesta in Conference), altrimenti si scala di una posizione in campionato. Bisognerà, dunque, attendere l'esito finale del torneo (le due semifinali sono Inter-Juve e Fiorentina-Cremonese)