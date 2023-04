Il Napoli capolista in campo contro il Verona nella 30^ giornata: match affidato a La Penna, mentre la Lazio inseguitrice - di scena a La Spezia - sarà diretta da Irrati. Ecco tutte le designazioni

Sarà l'arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida del Napoli al Maradona contro il Verona nella 30^ giornata Serie A. Questa la designazione per la capolista, mentre a Irrati toccherà l'incontro tra Spezia e Lazio. Il match che mette in palio punti preziosi in ottica Europa tra Fiorentina e Atalanta, sarà diretto da Guida, lo scontro salvezza Lecce-Samp dall'arbitro Mariani. Ecco tutte le designazioni ufficiali.