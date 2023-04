Dopo il successo in Champions, testa al campionato: l'Inter affronta il Monza in un derby lombardo. De Vrij partirà dal 1' al centro della difesa, affiancato da Darmian e Bastoni, protagonisti della vittoria a Lisbona. Un'altra occasione per la coppia Correa-Lukaku: partiranno titolari dopo il pareggio con la Salernitana. Palladino ritrova Caldirola e affida l'attacco a Caprari e Petagna