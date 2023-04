Dove vedere Verona-Bologna in tv

I numeri di Verona e Bologna

Sono 47 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 11 le vittorie del Verona, 21 i pareggi e 15 le gare vinte dal Bologna. I rossoblù sono rimasti imbattuti in otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Verona (4 vittorie, 4 pareggi) e nel parziale ha sempre segnato almeno un gol: quella in corso infatti è la serie più lunga di gare a segno dei rossoblù contro i gialloblù nella competizione. Il Bologna è la squadra contro cui il Verona ha la percentuale più bassa di sconfitte in Serie A (32%), considerando le avversarie che ha affrontato almeno 40 volte nella competizione (15 KO in 47 precedenti). Il Verona ha vinto solo una delle ultime sette sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte), 2-1 il 21 gennaio 2022 proprio nel più recente tra questi incontri (in quell’occasione Caprari e Kalinic hanno risposto all’iniziale vantaggio firmato da Orsolini). Il Verona ha vinto solo una delle tre gare giocate in Serie A di venerdì (2 sconfitte): 2-1, proprio contro il Bologna il 21 gennaio 2022, con Igor Tudor in panchina. Il Verona è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a non aver segnato né subito gol su rigore nelle prime 30 giornate di un campionato di Serie A. La curiosità: Stefan Posch ha segnato cinque gol in questo campionato: solo tre difensori alla propria stagione d’esordio in Serie A hanno fatto meglio dall’inizio dello scorso decennio: Gonzalo Rodríguez (6 nel 2012/13), Theo Hernández (6 nel 2019/20) e Achraf Hakimi (7 nel 2021/21).