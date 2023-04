Dove vedere Lazio-Torino in tv

I numeri di Lazio e Torino

Sono 135 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 38 le vittorie della Lazio, 58 i pareggi, 39 le gare vinte dal Torino. Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Torino ha pareggiato ciascuna delle quattro più recenti gare di Serie A contro la Lazio; l’ultima volta che ha impattato più incontri consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra il 1993 e il 1995, contro il Napoli (sei pareggi di fila in quell’occasione). Nella gestione Sarri (dal 2021/22), il Torino è una delle due squadre, assieme all’Udinese, contro cui la Lazio non ha mai vinto in Serie A, tra quelle presenti nel torneo nelle ultime due stagioni. Il Torino ha vinto solo una delle ultime 18 partite fuori casa nel massimo campionato contro la Lazio (10 pareggi, 7 sconfitte): 3-1 l’11 dicembre 2017, con le reti di Alejandro Berenguer, Tomás Rincón e Simone Edera. La Lazio è seconda con 61 punti: era dalla stagione dell’ultimo Scudetto (1999/2000) che i biancocelesti non si trovavano, dopo 30 gare giocate, al secondo posto con almeno cinque punti di vantaggio sulla terza in classifica in Serie A. Allora erano a +7 sul Parma. La curiosità: il Torino è l’avversaria contro cui Felipe Anderson ha preso parte a più gol in Serie A: otto, in 11 precedenti (cinque reti e tre assist); a quota 99 successi nel massimo campionato italiano, il giocatore della Lazio è uno dei cinque centrocampisti sempre presenti nel torneo in corso (30 gettoni per lui, come per Lobotka, Bourabia, Frattesi e Kostic).