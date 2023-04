Il retroscena di Paolo Assogna: primi mesi del 2021, De Laurentiis sonda diversi allenatori, tra cui l’attuale della Juve, allora libero. Colloqui e incontri negli uffici Filmauro a Roma: il presidente offre la panchina del Napoli a Max, che dice di voler restare a Torino (e tornerà in effetti alla Juve). Ma in quegli incontri, Allegri sponsorizza Spalletti: “Presidente, per il tipo di progetto che ha in mente, Luciano è perfetto”. Stasera saranno avversari: i risultati mostrano che Max su Spalletti non sbagliava…