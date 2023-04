Dove vedere Udinese-Cremonese in tv

I numeri di Udinese e Cremonese

Udinese e Cremonese hanno pareggiato sei delle nove gare giocate in Serie A (due successi friulani e uno lombardo), incluse sei delle ultime sette in ordine di tempo e compreso il match d’andata dello scorso ottobre, terminato 0-0. L’ultima gara in Friuli tra queste due squadre in Serie A risale al 17 settembre 1995, quando l’Udinese di Zaccheroni si impose 3-2 sulla Cremonese di Luigi Simoni (doppietta di Bierhoff e Poggi per i bianconeri, Maspero e Florijancic per i grigiorossi). Udinese e Cremonese hanno finora collezionato gli stessi punti (11) nel girone di ritorno (11 giornate) e solo quattro squadre hanno fatto peggio in questa seconda parte di campionato: Lecce, Spezia, Empoli e Sampdoria. Solo il Troyes (nove) ha pareggiato più gare casalinghe nei maggiori cinque tornei europei 22/23 dell’Udinese: otto segni “X” per i friulani, inclusi quelli in quattro delle ultime cinque gare interne; in tutte le ultime 11 gare alla Dacia Arena di campionato, inoltre, i bianconeri hanno sia segnato che subito gol. Media salvezza per la Cremonese con Ballardini in panchina: 12 punti conquistati in 12 giornate di Serie A, più di altre quattro squadre nel periodo; il Crotone 2016/17 (17 punti) e la Salernitana 2021/22 (16 punti) sono state le ultime due formazioni in grado di mantenere la categoria raccogliendo meno di 19 punti (gli attuali dei grigiorossi) dopo le prime 30 giornate di massimo campionato. La Cremonese ha vinto nelle ultime due giornate di campionato e insegue un record storico: nonostante ben 264 partite di Serie A, la squadra lombarda non è mai riuscita ad ottenere tre successi consecutivi nella competizione.