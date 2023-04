La presentazione della giornata di Serie A

Serie A

Contro la Cremonese, dopo svariati assist stagionali, l'attaccante dell'Udinese Isaac Success si è finalmente sbloccato e ha segnato il suo primo gol in campionato. Sono tanti però ancora gli attaccanti a non aver ancora mai festeggiato la loro prima volta nella Serie A 2022/2023 tra infortuni e scarsa forma. Abbiamo considerato centravanti, seconde punte e ali, non i trequartisti. Chi di loro - ordinati per numero di minuti giocati - riuscirà a sbloccarsi a breve?