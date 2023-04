Le partite di Serie A di oggi

la novità

Con la qualificazione alla finale di Coppa Italia dell'Inter, c'è ufficialmente il nome della prima squadra iscritta alla nuova Supercoppa Italiana, che per la prima volta si giocherà con la formula delle Final Four. L'altra partecipante al nuovo format della competizione è l'altra finalista della coppa nazionale, la Fiorentina. Per il Napoli solo questione di attendere l'aritmetica. Ecco chi a gennaio si contenderà il trofeo in Arabia Saudita e come funziona il nuovo format