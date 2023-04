Gasperini: "Una vittoria fondamentale"

L'allenatore dell'Atalanta si gode la vittoria pesante di Torino nonostante una prestazione non troppo brillante: "Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, ma sono tre punti fondamentali". Il ritorno al gol di Zapata offre un'arma in più per la volata nel finale di stagione: "Con i cinque cambi, gli attaccanti dalla panchina possono fare la differenza". Juric: "Non meritavamo la sconfitta, sono orgoglioso dei miei" TORINO-ATALANTA 1-2: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Gasperini sorride. In una partita a tratti sofferta, la sua Atalanta ha trovato i tre punti nel finale con il ritorno al gol di Duvan Zapata. Finora l'attaccante aveva segnato solo a Lecce prima del Mondiale in Qatar, una vita fa: "Zapata ha fatto un gran gol, bisogna avere gli attaccanti per fare bene, speriamo di recuperare anche Lookman ora", ha dichiarato l'allenatore a Sky Sport nel post partita. "Qualche anno fa Muriel fece 20 gol da subentrato facendo del suo sprint un'arma letale. Nel calcio moderno, con le 5 sostituzioni, questa è una soluzione in più. Oggi ha giocato Hojlund ed è entrato Zapata, ma in passato è successo il contrario. Gli attaccanti sono quelli che vengono più cambiati e quando entrano possono mettere in difficoltà i difensori con la loro freschezza".

"Ci sono tanti modi per vincere una partita" Gasperini è consapevole del fatto che non sia stata la miglior partita della sua squadra, ma anche dell'importanza della posta in palio: "Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, ma sapevamo che non era facile perché il Torino è una squadra difficile. Noi abbiamo difeso bene, abbiamo concesso pochissimo. Abbiamo preso un gol su tiro deviato e poi abbiamo avuto una buona reazione. Per noi sono tre punti fondamentali. Mancano 6 partite di cui 4 in casa. Abbiamo la possibilità di giocarci sul nostro terreno quello che sono le nostre speranze". Infine, una riflessione più generica sul calcio: "Non si può sempre proporre il tipo di calcio che si vuole, soprattutto se manca qualcosa come qualità e intensità contro alcuni avversari. Non esiste un solo modo per giocare e vincere, bisogna anche capire i momenti e adattarsi".

Juric: "Non meritavamo la sconfitta" Anche Ivan Juric si è fermato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita: "La squadra ha fatto una grande partita, abbiamo pagato qualche errore. I ragazzi però sono stati incredibili. Mi dispiace per il risultato, però sono molto orgoglioso di come sono cresciuti i ragazzi. Sono molto rammaricato perché non meritavamo la sconfitta. Ci manca un po' di qualità, si è visto in alcune azioni. Abbiamo creato tante occasioni pericolose, ma ci è mancato qualcosa in termini di qualità. Con l'Atalanta c'è una differenza nella rosa. C'è da migliorare e da lavorare su questo".