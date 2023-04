Dove vedere Inter-Lazio

I numeri di Inter e Lazio

Sono ben 159 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 66 le vittorie dell'Inter, 54 i pareggi e 39 le vittorie della Lazio. Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime nove sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con quattro successi per parte e un pareggio; nel periodo le due formazioni non hanno mai ripetuto lo stesso risultato in due gare di fila. Sia Lazio che Inter hanno trovato il gol in tutte le ultime sei sfide giocate in Serie A: mai nel torneo hanno giocato più partite di fila senza un clean sheet da parte di almeno una delle due formazioni (sei confronti consecutivi con entrambe a segno anche tra il 1973 e il 1975). L’Inter ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A, lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti otto partite interne contro questa avversaria in campionato (2 pareggi, 3 sconfitte). La Lazio non subisce gol da cinque trasferte di campionato: mai i biancocelesti hanno fatto meglio nel massimo torneo. Solo tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno registrato più clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A: la Roma (sei nel 2004), la Juventus (sei nel 2012 e nel 2018) e il Napoli (sei proprio nel 2023). La curiosità: l’Inter è la vittima preferita di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A, che contro i nerazzurri ha segnato cinque gol; il giocatore della Lazio è vicino a prendere parte a 100 gol nel massimo campionato italiano (54 reti e 45 assist), diventando il quarto centrocampista a riuscirci con una singola squadra dal 2004/05, dopo Marek Hamsik (180 con il Napoli), Kaká (114 con il Milan) e Papu Gómez (108 con l’Atalanta).