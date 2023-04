È stata una domenica memorabile a Napoli, città che dovrà però attendere ancora qualche giorno per la festa scudetto. Entusiasmo incredibile nel capoluogo, scudetto aritmetico che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale ma non questa domenica: finisce 1-1 il derby contro la Salernitana, pareggio che non basta per centrare oggi il titolo di campioni d'Italia nonostante la sconfitta della Lazio. Il gol di Dia vanifica il vantaggio di Olivera, ora sono due i punti che servono al Napoli per il traguardo. Il commento di Luciano Spalletti nel post-partita: "Ai ragazzi dispiace tanto non aver dato la felicità a un pubblico meraviglioso. Da un po’ di tempo questi sono i punti più complicati da raggiungere a livello mentale, lo sentiamo. Se poi trovi una squadra stimolata come la Salernitana che si chiude a riccio diventa più difficile. E c’è stata anche un pochino di ingenuità. Se per caso dovessimo vincere, per me diventa tutto più tranquillo e piacevole nel veder gioire la gente. Si percepisce il loro affetto: glielo dobbiamo dare. Rappresentiamo il loro sogno, è giusto che loro lo ricevano questo sogno. Noi siamo quelli che possono materializzare il loro desiderio. Volevamo fare questo gol in più. In questa situazione di classifica non sono scomodo, ma comodissimo. Rimandiamo ma è un allungare i festeggiamenti: sono convinto che quei due punti li faremo".