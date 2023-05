Il calendario della 33^ giornata di Serie A

Mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, appuntamento con il turno infrasettimanale della Serie A valido per la trentatreesima giornata della stagione 2022/2023. Mercoledì alle 18.00 in campo Atalanta-Spezia su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue alle 21.00 con Verona-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e Lazio-Sassuolo, su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Queste ultime due partite saranno visibili anche con l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.