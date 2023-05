Dove vedere Sampdoria-Torino

I numeri di Sampdoria e Torino

Sono 111 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 32 le vittorie della Samp, 40 i pareggi e 39 le gare vinte dal Torino che ha vinto le ultime tre partite di campionato contro la Sampdoria, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide con i blucerchiati nella competizione (5 pareggi, 4 sconfitte). La Sampdoria è andata a segno in tutte le ultime 16 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Torino, ma nelle ultime cinque non è mai riuscita a realizzare più di una singola rete (2 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte). La Sampdoria ha subito almeno quattro gol in un match di questa Serie A per tre volte, più di qualsiasi altra squadra nella competizione. I blucerchiati hanno ottenuto solamente otto punti in 16 gare casalinghe di Serie A, per una media di 0,5 punti a partita; considerando sempre i tre punti a vittoria, i blucerchiati non hanno mai avuto una media così bassa a fine campionato (il precedente record negativo è di 0,87 nel 1972/73). Il Torino ha perso tre delle ultime sei partite di campionato (1 vittoria, 2 pareggi), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 partite nella competizione. I granata hanno segnato appena 33 gol in queste prime 32 giornate: non segnavano così poco a questo punto di un torneo di Serie A addirittura dalla stagione 2008/09 (29 reti in quel caso). La curiosità: la Sampdoria è la squadra contro cui il giocatore del Torino Wilfried Stephane Singo ha realizzato più gol in Serie A (due); le due reti contro i blucerchiati sono arrivate nelle tre sfide più recenti, mentre nel primo dei quattro incontri aveva fornito un assist vincente.