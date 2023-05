Dopo le sconfitte contro Torino e Inter, la Lazio riprende la sua corsa Champions. Battuto 2-0 il Sassuolo all'Olimpico, difeso il secondo posto in classifica al termine di una partita sofferta nella ripresa ma chiusa nel finale. Di Felipe Anderson e Basic le reti della vittoria, partita analizzata da Maurizio Sarri: "Abbiamo sofferto dopo aver fatto 30-35 minuti di alto livello, probabilmente una delle più belle prestazioni stagionali. Ma all’intervallo avevamo solo un gol di vantaggio e di fronte il Sassuolo, che ha grande qualità di palleggio. Siamo rimasti lucidi nel secondo tempo e abbiamo gestito bene il finale". Chi è apparso molto nervoso è stato Ciro Immobile, sostituito nella ripresa: "Non ci ho parlato, lo sto facendo giocare per vedere se torna in condizione totale. Ora non lo è ancora, si è fermato troppe volte in stagione per essere al 100%. Non può fare 90 minuti con impegni così ravvicinati".