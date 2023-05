La Roma perde Stephan El Shaarawy per il finale di stagione. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato, infatti, una lesione al flessore di secondo grado. Il n° 92 giallorosso ne avrà per circa un mese e riduce ulteriormente le scelte in attacco a disposizione di Mourinho dopo l'altro stop di Belotti. Da qui fino alla fine lo Special One potrà contare solo su Dybala - in fase di recupero ma quasi certo di non giocare anche contro l'Inter -, Abraham e Solbakken, quest'ultimo non utilizzabile in Europa League.