Il Milan pensa alla Lazio: confronto Pioli-squadra

Il giorno dopo il passo falso con la Cremonese confronto a Milanello tra Pioli e la squadra in vista dell'importantissimo match in chiave qualificazione alla prossima Champions League contro la Lazio di Maurizio Sarri (in programma il 6 maggio): con i biancocelesti tornerà il miglior 11 possibile, anche perché le riserve continuano a deludere...

Il giorno dopo il pari deludente di San Siro contro la Cremonese è stato il giorno del confronto. Dell’analisi. Della ripartenza. E non potrebbe non essere che così, considerato che tra qualche ora - e sempre in casa - il Milan si giocherà parte della stagione in campionato. La sfida contro la Lazio rappresenta l’ultima chance, l’ultimo treno Champions League, la prova d’appello per un Milan che adesso è obbligato a non sbagliare più. Pioli ha parlato alla squadra, come ogni post gara. Stavolta però (dopo la delusione del pari contro la Cremonese) il confronto aveva un significato ed un peso diverso, anche perché mancano 30 giorni alla fine e in ballo c’è un'annata intera.