Pogba, un mese per dimostrare di essere…Pogba

Il francese ha mostrato lampi di vero Pogba contro il Lecce: finora solo 95 minuti in campo, per Allegri può essere l’alternativa che può aggiungere qualità nel momento decisivo. E contro l’Atalanta, serve invertire la tendenza degli scontri diretti di questa stagione: 5 sconfitte contro le prime sette della classifica

Piacere, Pogba! Eccolo di nuovo: gli resta un mese per aiutare la Juve nella volata finale e chiudere una stagione iniziata male e proseguita peggio. Ma contro il Lecce si sono visti lampi di vero Pogba. Di partite finora, ne ha giocata una, più recupero: perché sommando le sue 7 presenze si arriva a 95 minuti in campo. Allegri ne ha dovuto fare a meno dopo che in estate aveva progettato il reparto intorno a lui. La Juve lo ha aspettato con pazienza. Paul non ha ancora la condizione dei compagni, però l’allenatore si aspetta che possa essere un’alternativa in grado di aggiungere qualità e potenza fisica nel momento in cui si decide tutto.