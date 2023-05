Quando mancano appena 4 giornate alla fine ci sono dei giocatori che, nonostante le occasioni avute nel corso del campionato, sono ancora a secco di reti in questa stagione di Serie A. Chi tra i protagonisti a zero gol ha registrato finora l'Expected Goals maggiore? Ben 5 giocano nello Spezia, mentre dalla top 20 (dati Opta) è stato escluso Zanimacchia, ceduto a gennaio dalla Cremonese al Parma in B