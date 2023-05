Il consiglio comunale della città ha votato per l'approvazione dell'interesse pubblico per il progetto dell'impianto voluto dalla società giallorossa. Dovrebbe nascere nel quartiere facente parte del Municipio IV, nella zona nord-est della città. Ora partirà la fase del dibattito pubblico: l'obiettivo è iniziare i lavori nel 2024 e l'inagurazione nel 2027, in occasione del centenario della Roma

La Roma è un pochino più vicina ad avere il suo futuro stadio di proprietà. Nel corso del consiglio comunale svoltosi oggi, martedì 9 maggio, è stato approvato l'interesse pubblico per il progetto dell'impianto nel quartiere di Pietralata. L'approvazione è stata votata con 32 voti favorevoli, arrivati sia dall'intera maggioranza che da alcune forze di opposizione, e tre astenuti.

Le novità su parcheggi ed espropri

Dopo il naufragio del progetto a Tor di Valle voluto dall'ex presidente Pallotta, la nuova proprietà giallorossa dei Friedkin aveva individuato il quartiere di Pietralata nella zona nord-est della città, poco distante dalla stazione ferroviaria di Tiburtina. Queste le parole del sindaco Roberto Gualtieri: ""Ci sarà un impegno comune per portare a conclusione questa vicenda, dimostrando che Roma è una città dove le cose si possono fare e in tempi certi, parlando poco ed esprimendo la cultura dei fatti e dei risultati". Sono però state presentate alcune modifiche che la Roma dovrà rispettare nella stesura del progetto definitivo dell'opera: i parcheggi dovranno essere disposti per massimo il 50% dei tifosi, mentre gli altri dovranno arrivare col trasporto pubblico, a piedi o in bicicletta. Andrà inoltre garantita la sicurezza del vicino ospedale Pertini in termini di accessibilità ed emissioni acustiche. Gli espropri dovranno essere a carico della società, che dovrebbe inoltre pagare una penale se la convenzione dovesse finire prima della durata di 90 anni. La Roma inoltre non potrà cambiare la destinazione d'uso dell'impianto rispetto a quella sportiva.