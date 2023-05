VINTAGE

'Perché volere un macchinone, se posso avere la mia pandita?!'. Arturo Vidal è letteralmente 'impazzito' per la sua nuova Panda, un'auto che il giocatore dell'Inter aveva sempre desiderato per la sua collezione. Ma non è il primo calciatore con la passione per lo storico modello della Fiat: la 4x4 di Roberto Baggio è già nella leggenda... VIDEO. VIDAL ARRIVA AD APPIANO CON LA PANDA