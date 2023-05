Una serata da incubo, condensata in 9 terribili minuti . È quella che ha vissuto Ruan Tressoldi contro l’Inter, protagonista – non nel modo in cui un giocatore sognerebbe di esserlo – della partita di San Siro. Tanto da riuscire quasi a rubare la scena a Lukaku, autore (nel giorno del suo compleanno) di due gol nel 4-2 finale. Due, ma nella porta sbagliata, li ha segnati anche il povero Tressoldi, e solo le regole in materia di autogol gli hanno regalato un tabellino più clemente. Un autogol… e mezzo , potremmo metterla così, e poi la sostituzione . Tutto nel giro di 9’.

Se le montagne sanno anche fare gol

Che non sia giornata, Tressoldi lo intuisce fin da subito. Il brasiliano, in marcatura su Lukaku, si difende come può. L’attaccante dell’Inter quando protegge palla diventa una montagna impossibile da scalare: ti ci puoi anche aggrappare, ma se poi la montagna sa anche girarsi improvvisamente e scagliare un bolide in rete da fuori area, c’è poco da fare. 1-0 Inter al 41’, ma nell’occasione è difficile dire cosa avrebbe potuto fare Tressoldi per evitarlo, e i complimenti sono tutti per Lukaku. Il peggio, per Ruan, deve ancora arrivare...

La Lega Serie A "salva" Tressoldi



Sono passati 10’ del secondo tempo quando Bellanova crossa forte verso il centro dell’area, dove Tressoldi nel tentativo di intercettare svirgola malamente. Ne esce un tiro imparabile per Consigli, un’autorete a tutti gli effetti dato che il pallone di Bellanova non era certo diretto in porta. Capita, basta saper reagire. La sfortuna, però, a differenza della dea bendata sa vederci benissimo, e a volte pare anche divertirsi. Passano 3’ e Lautaro cerca la porta, sulla traiettoria c’è Tressoldi, nuova deviazione decisiva e nuovo gol dell’Inter. “Cerca la porta”: il dettaglio è determinante, perché la Lega Serie A – come da regolamento – assegna il gol all’argentino e salva Tressoldi dall’autodoppietta. Non sarebbe stato il primo nella storia, ma resta un club al quale un difensore preferirebbe non iscriversi mai. A porre fine alle sofferenze calcistiche di Tressoldi ci pensa comunque il suo allenatore, Dionisi, che ne comprende difficoltà e stato d’animo, sostituendolo con Ferrari al 64’. Sono passati 9’ da quando l’incubo è iniziato, e il brasiliano si accomoda in panchina con l’aria di quello che ancora non ha realizzato bene cosa sia successo.