È durato appena 24 minuti il ritorno in campo da titolare per Paul Pogba: il centrocampista ha avvertito un problema muscolare al quadricipite sinistro, dopo un cross, ed è stato sostituito da Milik. Il francese è uscito affranto dal campo, nelle prossime ore saranno valutate meglio le sue condizioni

Non c'è pace per Paul Pogba. Il francese, titolare per la prima volta dopo 390 giorni, si è dovuto arrendere al 24' per un problema muscolare al quadricipite sinistro. Il giocatore che si è accasciato a terra ed è stato sostituito da Arkadiusz Milik.

La dinamica dell'infortunio

L'episodio è arrivato dopo circa un quarto di gara: dopo aver effettuato un cross verso il centro, il centrocampista ha avvertito subito dolore al ginocchio sinistro. Gara compromessa e cambio: Pogba è uscito affranto e quasi in lacrime dal campo, con la maglia sul volto e Allegri che ha provato a dargli una pacca di consolazione, mentre Di Maria lo ha accompagnato negli spogliatoi. L'ennesimo infortunio per l'ex United che, prima della sfida alla Cremonense, aveva raccolto appena 137 minuti in stagione dal suo ritorno alla Juve, a causa del problema al ginocchio destro al quale, dopo un'iniziale scelta per una terapia conservativa, era stato costretto a operarsi.