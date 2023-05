Un turno a Becao (Udinese), Bonaventura (Fiorentina), Cuadrado (Juventus), Danilo (Juventus), Amian (Spezia) e Banda (Lecce). Questi i sei squalificati dal giudice sportivo dopo la 35^ giornata di Serie A. Per il capitano dell'Udinese, inoltre, un'ammenda di 10mila euro, così come per il centrocampista della Fiorentina (5mila per lui). Due anche i componenti delle panchine squalificate: Fabrizio Del Rosso (viceallenatore del Lecce) e Fabrizio Lorieri (responsabile dell'area portieri dello Spezia).