Juve, lunedì a Empoli nel giorno del giudizio

Dopo l’eliminazione di Siviglia dall’Europa League, la Juve prepara la trasferta di lunedì a Empoli, dove potrebbe scendere in campo con una nuova classifica stravolta dalla sentenza per il processo sulle plusvalenze. Per il futuro da valutare la posizione di tanti giocatori, da Di Maria a Rabiot, con Giuntoli in pole per diventare nuovo ds

I giorni della passione. Dalle sentenze del campo a quelle dei tribunali. Sono ore di fibrillazione per la Juventus alla Continassa . La società è impegnata sul fronte giudiziario dove aspetta le decisioni della Corte federale d’Appello che lunedì dovrà rimodulare la sentenza di penalizzazione per il processo sulle plusvalenze. La squadra prepara la trasferta di Empoli ma prima di scendere in campo nel posticipo potrebbe vedere di nuovo stravolta la classifica. Le lacrime di Siviglia sono ancora fresche. L’eliminazione è stata un colpo pesante sul morale del gruppo che guardava all’Europa per rendere esaltante una stagione surreale, vissuta tra turbolenze giudiziarie e sportive. Allegri è riuscito ad evitare che la squadra si sfaldasse, ma pesano l'uscita precoce dalla Champions e il secondo anno consecutivo senza trofei.

La Juve che verrà, da Rabiot a Giuntoli

Per il futuro da valutare la situazione di Rabiot in scadenza. Destinati a salutare Cuadrado e Paredes. Qualche dubbio sul rinnovo di Di Maria. Fiducia in Vlahovic e possibile riscatto di Milik. A fine campionato la società farà un bilancio che coinvolgerà anche Allegri, pur blindato da un contratto biennale. Ma il primo passo della ripartenza sarà la scelta del nuovo direttore sportivo con Giuntoli in pole. La nuova Juve ripartirà da innesti mirati e di qualità, confermando la strada ormai tracciata dei giovani della Next Gen in prima squadra: linfa fresca di dna bianconero. Perché da ricostruire c’è anche lo spirito, messo a dura prova da questi mesi di passione.