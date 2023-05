Spalletti torna agli 11 titolarissimi per il match contro l'Inter dopo la sconfitta con il Monza: Kvaratskhelia, infatti, ha recuperato dal colpo subito nell'allenamento di venerdì e sarà regolarmente al suo posto. Turnover per Inzaghi che dà spazio a Bellanova e Asllani, affidandosi in attacco alla coppia Lukaku-Correa