Tre punti per la Champions: la missione di Sarri

Con una vittoria contro l'Udinese, la Lazio metterebbe l'ipoteca sul quarto posto garantendosi la partecipazione alla prossima Champions League. I biancocelesti, però, non stanno attraversando un momento brillante, complici anche le poche rotazioni possibili per Sarri

Stavolta non serve neanche fare troppi calcoli. Con un successo a Udine la Lazio metterebbe le mani sulla Champions. Facile solo a dirsi visto il momento. Perché si sa che gli ultimi metri sono sempre quelli più difficili come conferma il recente andamento lento dei biancocelesti capaci di raccogliere appena 4 punti in 5 partite. Squadra in riserva, ma il buon margine accumulato precedentemente permette alla Lazio di vivere il momento con tensione sì ma senza eccessive preoccupazioni.

Emergenza di uomini o energie? Discorso un po’ diverso invece per Sarri, ancora in silenzio alla vigilia, che vive sospeso tra la consapevolezza di essere vicino all’obiettivo di inizio campionato e la preoccupazione per le ultime prestazioni molto al di sotto degli standard stagionali. Una flessione finale che sarà spunto di riflessione per il futuro. Ora testa solo al presente però. Più che di uomini la Lazio sembra in emergenza di energie. E Sarri non può neanche ruotare troppo. A centrocampo, ad esempio, le scelte sono obbligate. Un solo regista, che poi regista classico non è, Vecino, e l’opzione Luis Alberto play da utilizzare a gara in corso. leggi anche Indisponibili e squalificati per la 36^ giornata

La difesa come via per la Champions Anche i recenti affanni difensivi nascono dalla poca brillantezza di diversi giocatori chiave. Troppi 8 gol subiti nelle ultime 5 per una squadra che ne aveva incassati poco più del doppio in tutta l’annata. Tornare a chiudere la porta per aprire quelle della Champions, l’ultima missione di Sarri per poter iniziare a fare festa.