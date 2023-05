Lazio, dopo la Champions l'obiettivo è il 2° posto

Una serata di beneficenza con la soddisfazione di una qualificazione in Champions League conquistata aritmeticamente con due giornate dalla fine del campionato. La Lazio traccia il bilancio di un'annata sopra le righe con alcuni dei suoi protagonisti come Provedel, Zaccagni, Felipe Anderson e Cataldi tutti concordi nel dire: "Fatto un grande lavoro ma possiamo ancora migliorare"

La Lazio ha partecipato a Sangemini per il quarto anno all'iniziativa 'Anti-Cipo onlus nata con con l’obiettivo di raccogliere i fondi per finanziare la ricerca sulla Neuropatia delle Piccole Fibre Periferiche e Autonomiche e di diffondere il maggior numero di informazioni riguardo questa patologia. Presenti quattro calciatori della squadra del presidente Lotito, esattamente Provedel, Cataldi, Felipe Anderson e Zaccagni che hanno tutti parlato con soddisfazione dell'obiettivo appena raggiunto con la qualificazione alla prossima Champions League

Fra i protagonisti della stagione laziale sicuramente Mattia Zaccagni: "La Champions era uno dei miei sogni e lo abbiamo raggiunto. Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto più continuità anche negli scontri diretti, abbiamo vinto partite importanti. Sono arrivato in doppia cifra, ho segnato in partite di cartello, sono molto contento della mia stagione"

Provedel: "La forza della difesa dipende da tutti"

Venti partite senza subire gol in campionato, Provedel è stato uno dei migliori portieri del campionato. "La difesa la fa tutta la squadra, questa è la dimostrazione che stiamo lavorando nella direzione giusta secondo quello che chiede l’allenatore. Si può comunque migliorare ci sono state gare in cui abbiamo concesso molto. Non ci poniamo limiti, vogliamo migliorarci e arrivare più in alto possibile"