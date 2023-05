Dove vedere Sampdoria-Sassuolo

I numeri di Sampdoria e Sassuolo

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Sassuolo, mentre nelle precedenti 17 sfide con i neroverdi i blucerchiati avevano ottenuto solamente tre successi (6 pareggi, 8 sconfitte). Il Sassuolo ha vinto otto partite di Serie A contro la Sampdoria, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (6 pari, 5 sconfitte). La Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non ci era riuscita nelle precedenti cinque. La Sampdoria ha ottenuto 18 punti in questo campionato e ormai al massimo può raggiungere quota 24; per i blucerchiati il record negativo, considerando sempre tre punti a vittoria, è di 28 punti (1968/69, 1973/74 e 1974/75). La Sampdoria ha mancato l’appuntamento con il gol in 11 partite casalinghe in questo campionato, solo l’Ajaccio (13) conta più gare interne senza reti nei maggiori cinque campionati europei; inoltre, i blucerchiati potrebbero stabilire il proprio record negativo in una singola stagione di Serie A (11 anche nel 1972/73). Il Sassuolo ha conquistato finora 44 punti e con due successi nelle ultime due giornate potrebbe eguagliare quanto fatto nello scorso campionato di Serie A (50 punti a fine stagione). Il Sassuolo ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di campionato e potrebbe concedere due o più reti per almeno sei gare esterne di fila per la prima volta nella competizione. La Sampdoria ha realizzato 22 reti nella Serie A in corso; in un campionato da 20 squadre, in questa competizione, il record negativo di gol a fine stagione è di 24 (Treviso 2005/06 e Cesena 2011/12).