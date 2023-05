L'allenatore viola ha commentato il successo contro la Roma: "Non era facile ripartire dopo la delusione della Coppa Italia, ma i ragazzi sono stati cinici e bravissimi. Ora testa all'ultima e poi alla fine, questa stagione è stata strepitosa. In Conference in tanti faranno il tifo per noi, ma anche noi tiferemo per le italiane". Nessuna parola nel post dai tesserati giallorossi FIORENTINA-ROMA 2-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

La Fiorentina ha chiuso il campionato davanti ai suoi tifosi con una vittoria in rimonta contro la Roma. Una rimonta cercata e voluta, come testimoniato anche dalla felicità di Vincenzo Italiano alla fine, protagonista dopo il triplice fischio insieme ai tifosi. Oggi sono servite meno occasioni da gol e i viola non hanno perdonato. "Non è che tutte le volte puoi inanellare tantissime situazioni da gol, però quelle volte che riesci ad arrivare sotto porta serve questo cinismo - ha detto l'allenatore nel post partita -, anche se la partita l'abbiamo condotta noi, siamo andati sotto per una loro giocata. Nella ripresa abbiamo creato tantissimi presupposti e alla fine siamo stati premiati". "Volevamo dare una gioia ai tifosi" "Dopo il fischio finale a Roma tutta la curva ci ha chiamato - ha aggiunto -. Anche la gente si è resa conto che abbiamo dato il cuore, abbiamo dato tutto e le presenze di oggi sono anche dovuto a quelle. L'obiettivo era chiudere al Franchi con una gioia per loro, adesso non dobbiamo mollare perché abbiamo l'ultima trasferta in campionato e poi la finale di Conference. Secondo me è stata una stagione strepitosa".

"Vittorie come queste utili in vista della finale" Non è stato facile reagire così velocemente a seguito della sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia: "Le corde sono state quelle toccate anche prima della finale - ha spiegato Italiano -. Sapevamo che non dovevamo mollare e abbandonare la concentrazione, perché c'erano anora due partite di campionato e una finale. C'eravamo detti che qualsiasi cosa fosse venuta fuori da Roma dovevamo ripartire, quindi bravi i ragazzi. C'è stata molta delusione nei giorni successivi, tirare fuori questo orgoglio per rimontare una grande squadra contro la Roma non era facile, ma sono stati strepitosi. Sono felice per questi abbracci e il saluto ai tifosi. Ora ci attende un'altra finale: dobbiamo cercare di arrivarci con grande fiducia e entusiasmo, anche grazie a vittorie come questa che alimentano lo spirito dei ragazzi. Tanti faranno il tifo per noi, così come noi tiferemo per le altre italiane". vedi anche La classifica marcatori della Serie A

"Speriamo Jovic possa darci altre soddisfazioni" Infine una battuta sui singoli da parte del mister viola: "Cerofolini è stato decisivo dopo quelle situazioni in uscita, dove abbiamo concesso due palloni sanguinosi. Lì il portiere deve metterci l'ultima pezza, è bravo perché si fa trovare sempre pronto, ogni volta che ha giocato abbiamo sempre fatto risultato, quindi porta anche bene. Secondo me abbiamo fatto una gestione importante, soprattutto dal punto di vista fisico: sono tutti in condizione e mi permettono di scegliere. Jovic sa riempire l'area, sa smarcarsi, andare nello spazio giusto. Peccato in Coppa perché poteva timbrare, ha qualità e nell'ultimo periodo sta facendo ottime cose. Speriamo nelle ultime due partite possa darci soddisfazioni". approfondimento La nuova classifica di Serie A