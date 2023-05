Festa per i biancocelesti dopo aver centrato la Champions: battuta 3-2 la Cremonese e 2° posto in classifica. L'analisi di Sarri: "Partita folle, non siamo ancora una squadra matura. Ci mancano le giuste reazioni mentali, servono passi avanti". Sulla stagione della Lazio: "Livello scadente in Europa, altissimo in campionato. Nessuno ci dava sopra il 7° posto". E sulla Champions: "Prima pensiamo a chiudere al 2° posto, sarebbe straordinario. Vorrei sempre l'Olimpico come oggi"

Giornata di festa all'Olimpico , 64mila tifosi e tutto esaurito per applaudire la Champions ritrovata dalla Lazio nei giorni scorsi. E prima degli applausi e dell'omaggio al recordman Radu che si ritira, i biancocelesti battono 3-2 la Cremonese difendendo il 2° posto in classifica. Nel post-partita l'analisi di Maurizio Sarri : " Abbiamo fatto una partita folle . Primo tempo sotto controllo, poi quando la partita sembrava chiusa abbiamo rimesso in corsa gli avversari. Fortunatamente l’abbiamo risolta nel finale, ci tenevamo molto. Eravamo 2-0 contro una squadra già retrocessa e abbiamo smesso di difendere: ci siamo ritrovati sul 2-2 con un autogol e abbiamo faticato. Era una storia scritta, lo sapevo che poteva finire così ". Sulla stagione della Lazio: "Abbiamo fatto una stagione europeo di livello scadente e un campionato di altissimo livello oltre le previsioni. Nessuno ci dava sopra il 7° posto ".

"La Lazio non è una squadra matura"

Quanto merito di Sarri c’è nella crescita della squadra? "Saremmo diventati grandi ma non adulti - spiega l’allenatore della Lazio -, oggi lo dimostra. Non abbiamo ancora le giuste reazioni mentali per diventare una grande squadra. Servono passi avanti, però i margini di miglioramento li abbiamo". E un pensiero su Stefan Radu che saluta il calcio giocato: "Mi sarebbe piaciuto allenarlo qualche anno fa e non nel finale della sua carriera. Lo apprezzo come giocatore e come uomo: ha una lealtà e una fedeltà unica, è un grande personaggio. Lui in uno staff tecnico? Forse è troppo straordinario per fare l’allenatore, lo vedo in una dirigenza perché ha grandi rapporti con tutti".