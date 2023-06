Il centrocampista si racconta al magazine francese View: "La scorsa è stata la stagione più difficile della mia carriera, ho preso 10 anni in sette mesi. Quando non stai bene nella testa il corpo ti segue, ecco perché ho avuto tutti quegli infortuni" Condividi

Punto e a capo. Paul Pogba è pronto a ripartire dopo una stagione, quella del suo ritorno alla Juventus, che praticamente non lo ha visto mai in campo (solo 10 spezzoni di gare, per un totale di 161’ in campo) a causa di una lunga serie di infortuni. "Quanto accaduto nell’ultima annata è stata la prova più grande della mia vita. Questi ultimi mesi mi hanno fatto crescere enormemente e mi hanno fatto capire tante cose della vita. Ho preso dieci anni in sette mesi”, ha ammesso Paul Pogba nell’intervista rilasciata al magazine francese View. Il centrocampista della Juventus ha aggiunto. "Quando non stai bene nella testa, il corpo ti segue: la base di tutto quello che è successo è stata la testa. È stata la stagione più difficile della mia carriera, la prova più grande della mia vita".

"È stata la stagione più difficile, ma ho capito le cose realmente importanti" Un’annata decisamente complicata ma che, stando alle parole di Pogba, sarà utilissima per il suo futuro. "Se è stata la stagione più difficile? Sì, già solo cambiare squadra. Tornare qui, alla Juventus. Gli infortuni. I problemi extra sportivi. Dopo aver superato tutto questo, sarà la mia più grande vittoria. Ecco come la vedo io: quando superi questo, sei pronto a tutto”. Esperienze dure, ma che saranno utili in futuro: “Ho imparato che le cose importanti per me erano la salute, giocare a calcio, la famiglia e concentrarmi davvero su questo. Tornare in campo con la salute è importante per tutti e soprattutto per noi atleti. Il mio corpo è il mio strumento di lavoro e il lusso più grande che puoi avere nella vita è la salute", le parole del francese. leggi anche Pogba: "Anno duro, farò tutto per tornare al top"

"Ho scelto nuovamente la Juve per tutto l'amore ricevuto" Pogba spiega i motivi che lo hanno spinto a far ritorno in bianconero la scorsa estate: "Quando ho lasciato lo United la prima volta sono arrivato alla Juventus e ho imparato molto, ma sono tornato a Manchester perché lì non avevo concluso il mio compito, non avevamo vinto la Premier League. Perché di nuovo alla Juventus? Perché è il club che mi ha fatto spingere oltre, l'amore ricevuto qui non l'ho avuto a Manchester", ha concluso il centrocampista francese.