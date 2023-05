Una settimana dopo il suo infortunio subito nel match contro la Cremonese, Paul Pogba ha rotto il silenzio per parlare delle sue condizioni e della stagione. Il francese lo ha fatto pubblicando un video su Instagram rivolto ai tifosi . "Ciao a tutti, penso che sia il momento adatto per esprimermi, dopo questo lungo periodo di silenzio. Innanzitutto, un riassunto della mia stagione, un anno molto molto complicato, con dei problemi col calcio e sul campo. Come sapete, per quanto riguarda l'esperienza sul campo, è stato davvero difficile per me... Quello che è successo, è stata dura, soprattutto mentalmente".

"Fisicamente ho avuto sfortuna"

Il francese ha tracciato un bilancio della stagione: "Ho cercato di rifugiarmi in quello che amo: giocare a calcio, lavorare sul campo, ma questo non è stato possibile, perché fisicamente ho avuto un bel po' di sfortuna. Adesso non mi resta che essere paziente. Ma già oggi, ecco, mentalmente va molto meglio. Intanto grazie a Dio, va tutto bene, cerchiamo di restare positivi, avere fede. Grazie anche a voi, tifosi, grazie allo stadio, alla società, che mi hanno sempre sostenuto e accompagnato. È grazie a voi che riesco a tenere alto il morale, mi spingete a ritornare il prima possibile, al meglio delle mie possibilità. Quest'anno è stato un anno da non dimenticare, ho imparato molto, ho acquisito molta esperienza con tutto ciò che è successo e penso che mi aiuterà a ritornare ancora più forte. Grazie mille a tutti voi, al vostro sostegno. Io mentalmente, fisicamente, farò del mio meglio per tornare al top, tornare sul campo per aiutare la mia squadra, la società, e conquistare un titolo, perché è per questo che sono venuto. Ecco, solo per dirvi che non mollo, non mi do per vinto. Darò il massimo, grazie ancora a tutti".