La Juventus ha diramato l'elenco dei convocati che prenderanno parte al tour negli Stati Uniti durante il quale i bianconeri se la vedranno tra le altre con Barcellona, Milan e Real Madrid. Assente Rabiot per un problema a un polpaccio mentre non fanno parte del gruppo Bonucci, Arthur, Pellegrini e Zakaria per motivi legati al mercato. Presenti Vlahovic e Chiesa oltre all'attesissimo Pogba. Ecco tutti i convocati

