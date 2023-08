Ancora tre amichevoli oggi LIVE su Sky Sport. Il Sassuolo affronta il Parma, la Roma in Portogallo contro la Farense mentre il Torino è in campo col Lens. Il Napoli di Garcia (privo dell'indisponibile Osimhen) batte il Girona ai rigori dopo l'1-1 nei 90': Simeone rimedia all'errore di Ostigard. Tris dell'Atalanta alla Pro Sesto, successo in rimonta del Bologna (2-1 all'Utrecht). Il Cagliari la spunta al 90' col Como

TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE 20 DI A