Allegri: "Sono contento. Obiettivo Champions"

Soddisfatto l'allenatore della Juventus dopo il successo in amichevole contro il Real Madrid: "Sono contento, la partita è stata giocata un buon ritmo contro una squadra forte. Nostro obiettivo è concentrarci sul campionato per poterci qualificare alla Champions League"

Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa il successo della sua Juve contro il Real in amichevole: "Abbiamo finito questo periodo di lavoro bene contro una squadra molto forte, che ha grande tecnica e fisicità. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti aggredendo in avanti, poi loro hanno preso il sopravvento, ma questo è normale. Sono contento: ci siamo difesi bene, anche se potevamo fare meglio su alcune palle perse nel secondo tempo. Più che il caldo qui in Florida abbiamo sofferto l’umidità, però ci siamo subito ambientati: la partita è stata giocata a un buon ritmo".

"Dobbiamo tornare in Champions League"

L'allenatore della Juventus fissa l'obiettivo principale per la stagione: "Abbiamo iniziato un percorso. Nonostante ci fossimo piazzati terzi con il diritto di partecipare alla Champions, siamo fuori dalle coppe europee. Dobbiamo farne a meno e ci dobbiamo concentrare sul campionato, per poter partecipare di nuovo alla coppa più importante nella stagione 2024/2025".