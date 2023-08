L’adduttore non fa più male. Via le ciabatte. Le cuffie. E quella faccia un po così da 5 giorni. Osimhen è tornato in campo. Si è allenato. Ha giocato con l’acqua e il pallone. E ha calciato forte. Se i tormenti erano del fisico, il giovane Osimhen è guarito. Se poi sono anche del mercato, la faccenda resta… turbata; dal rinnovo faticoso e da prospettive che tentano. Ad ogni età. Ci sono ambizioni. Ci sono storie personali. Dieci volte l’ingaggio attuale: sarebbero soldi da sceicco del gol. Ma Osimhen costa 200 milioni: De Laurentiis tiene il prezzo. E anche l’Al-Hilal deve farsi i conti. E valutare anche altre opportunità.