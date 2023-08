Frosinone-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli campione d'Italia pronto all'esordio in campionato sul campo del Frosinone. Affaticamento per Kvaratskhelia che è out, al suo posto pronto Lozano. Garcia annuncia Raspadori titolare, in difesa Olivera favorito su Mario Rui. Due dubbi in attacco per Di Francesco. La sfida sabato 19 agosto alle 18.30 e sarà visibile in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

LA CONFERENZA DI GARCIA