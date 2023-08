Il calendario della 1^ giornata di Serie A

Inizia oggi, sabato 19 agosto, la prima giornata di Serie A. Sono quattro le squadre a scendere subito in campo. Il calendario completo della giornata- che si chiuderà lunedì 21 agosto- e dove vedere tutte le partite in diretta

Su Sky e in streaming su NOW, torna la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da sabato 19 agosto, appuntamento con la prima giornata della stagione 2023/2024.

Si parte con Inter-Monza, dalle 20.45 di sabato su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica sarà la volta di Lecce-Lazio, sempre alle 20.45, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre lunedì alle 18.30 toccherà a Torino-Cagliari, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.