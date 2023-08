Dove vedere Empoli-Verona

I numeri di Empoli e Verona

Empoli e Verona hanno pareggiato i loro ultimi tre incroci di Serie A dopo che avevano registrato un solo segno X nelle precedenti nove sfide nella competizione: quattro successi per parte completano il bilancio. Il Verona non ha mai subito più di un gol dall’Empoli in Serie A (nove reti in 12 incontri); quella toscana è la squadra contro cui i veneti hanno disputato più sfide senza mai subire almeno due reti nel massimo campionato. Tre vittorie e tre pareggi per l’Empoli in casa contro il Verona in Serie A: tra le squadre contro cui i toscani non hanno mai perso in gare interne nella competizione, solo il Bologna è stato affrontato più volte dagli azzurri: nove (5 vittorie, 4 pareggi). L’Empoli non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A (quattro vittorie e 11 sconfitte, inclusa quella per 0-1 contro lo Spezia nello scorso campionato). La formazione toscana è infatti quella che ha giocato più massimi campionati senza un segno X alla prima partita della stagione (15). Nelle 13 occasioni in cui il Verona ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, non ha mai vinto: nove sconfitte e quattro pareggi per i veneti, inclusi due nelle due occasioni più recenti.