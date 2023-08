Il conto alla rovescia sta per arrivare allo zero e l’attesa cresce di minuto in minuto. Il ritorno della Serie A è una sorta di Natale anticipato per tifosi e soprattutto fantallenatori. Le amichevoli estive possono aver detto tutto o niente, ora si fa sul serio. Tra giocatori appena arrivati e mercato ancora in divenire sono tante le incognite della prima giornata.